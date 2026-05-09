Menu Rechercher
Commenter 15
Ligue des Champions

LdC : Wembanyama chambre Arsenal avant la finale face au PSG

Par Allan Brevi
1 min.
João Neves @Maxppp

Interrogé sur la finale de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et Arsenal après la victoire des Spurs face à Minnesota en playoffs NBA (115-108), Victor Wembanyama n’a pas caché son soutien au club parisien. Grand fan du PSG depuis plusieurs années, le Français s’est montré très enthousiaste à l’idée de voir les hommes de Luis Enrique disputer une deuxième finale européenne consécutive. Dans des propos relayés par Prime Video, le pivot des Spurs a affiché sa préférence avec le sourire : « qui je vais supporter ? le PSG bien sûr ». Une prise de position assumée, lui qui avait déjà chambré par le passé son ancien coéquipier Jeremy Sochan, fervent supporter des Gunners.

La suite après cette publicité

Mais Wembanyama est allé un peu plus loin avec une petite pique adressée au club londonien. Toujours dans une ambiance détendue après sa démonstration individuelle, le Français a estimé que les rencontres du PSG étaient bien plus spectaculaires que celles d’Arsenal : « au moins, avec le PSG on sait que le match va être fun. Parce que je sais qu’avec Arsenal, ce n’est pas le cas. » Voilà qui est clair.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (15)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
PSG
Arsenal

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
PSG Logo Paris Saint-Germain
Arsenal Logo Arsenal FC
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier