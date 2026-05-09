LdC : Wembanyama chambre Arsenal avant la finale face au PSG

Interrogé sur la finale de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et Arsenal après la victoire des Spurs face à Minnesota en playoffs NBA (115-108), Victor Wembanyama n’a pas caché son soutien au club parisien. Grand fan du PSG depuis plusieurs années, le Français s’est montré très enthousiaste à l’idée de voir les hommes de Luis Enrique disputer une deuxième finale européenne consécutive. Dans des propos relayés par Prime Video, le pivot des Spurs a affiché sa préférence avec le sourire : « qui je vais supporter ? le PSG bien sûr ». Une prise de position assumée, lui qui avait déjà chambré par le passé son ancien coéquipier Jeremy Sochan, fervent supporter des Gunners.

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Mais Wembanyama est allé un peu plus loin avec une petite pique adressée au club londonien. Toujours dans une ambiance détendue après sa démonstration individuelle, le Français a estimé que les rencontres du PSG étaient bien plus spectaculaires que celles d’Arsenal : « au moins, avec le PSG on sait que le match va être fun. Parce que je sais qu’avec Arsenal, ce n’est pas le cas. » Voilà qui est clair.