OM : Amir Murillo revient sur sa blessure

Blessé depuis fin janvier aux adducteurs, Amir Murillo a fait son retour avec l’Olympique de Marseille contre Benfica en Ligue Europa. Le joueur de 28 ans retrouve petit à petit ses moyens physiques, et annonce qu’il est sur la bonne voie. Une bonne nouvelle pour l’OM et Jean-Louis Gasset, alors que le calendrier s’intensifie jour après jour.

«Je remercie les kinés qui m’ont aidé à revenir. C’était l’une des plus longues blessures de ma carrière. J’étais content de revenir contre Benfica pour apporter tout ce que je pouvais à l’équipe. C’est normal quand on a été autant de temps sans jouer, on voit un manque de rythme, c’est pour ça que je suis moins présent offensivement pour l’instant. Je dois revenir petit à petit et retrouver le rythme de la compétition pour apporter tout ce que je peux», a promis le latéral gauche en conférence de presse. De bon augure pour la fin de saison haletante de l’OM.

