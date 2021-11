La Fédération saoudienne de football va lancer son championnat féminin

Le 22 novembre prochain, la Fédération saoudienne de football va lancer son Championnat de football féminin comprenant 16 équipes. Un projet inédit qui constitue une certaine avancée pour les femmes saoudiennes, autorisées à entrer dans un stade de football pour assister à un match, seulement depuis janvier 2018. Un championnat qui se déroulera en deux temps avec une première phase dans une ligue régionale puis une phase finale au début de l'année 2022.

En 2017, Yasser al-Misehal, le président de la Fédération saoudienne, avait décidé de lancer, à ce titre, un programme de soutien au football féminin. Une volonté partagée par Mohammed ben Salmane, le prince héritier saoudien, qui réforme depuis plusieurs mois l'Etat saoudien au niveau économique et social. Dans cette optique, celui que l'on surnomme MBS et qui a récemment mis la main sur Newcastle s'inscrit dans une logique de modernisation et ce nouveau projet n'est pas anodin dans cette volonté d'améliorer l'image de l'Arabie saoudite à l'international.