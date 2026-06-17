CdM 2026 : l’Angleterre s’offre la Croatie dans un match riche en buts !

C’était l’une des affiches les plus prestigieuses de cette première journée de Coupe du Monde 2026, et personne n’a été déçu. L’Angleterre de Thomas Tuchel, vice-championne d’Europe en titre toujours en quête de ce deuxième sacre mondial qui lui échappe depuis 1966, démarrait son tournoi par le morceau le plus corsé de sa poule : un duel contre la Croatie de Zlatko Dalic, qui aligne encore Luka Modric, 40 ans, dans l’entrejeu. Tuchel devait composer avec le forfait de dernière minute de Livramento, remplacé par Chalobah dans le groupe. Sur le terrain, on retrouvait Pickford dans les buts, une défense à quatre James-Stones-Konsa-O’Reilly, Anderson et Rice au milieu, Madueke-Bellingham-Gordon en soutien de Harry Kane, capitaine et seul vrai point de fixation offensif. En face, Dalic avait son groupe au complet, avec Sucic et Baturina pour épauler Modric, et Musa en pointe ou encore l’inépuisable Ivan Perisic à gauche.

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Et dans cette rencontre, ça s’est emballé très vite. Harry Kane ouvrait le score sur penalty à la 12e minute, fidèle à sa réputation de tueur dans la surface. Même s’il avait dû s’y reprendre à deux fois, son premier tir avait été arrêté par Livakovic qui n’avait pas un pied sur la ligne comme le veut la règle. Qu’importe, l’Angleterre prenait le contrôle du match et multipliait les situations dangereuses sans pour autant se mettre à l’abri. Et un peu contre le cours du jeu, la Croatie égalisait grâce à un missile de Baturina (1-1, 36e) qui ne laissait aucune chance à Pickford. Mais Harry Kane n’en avait pas fini. À la 42e, il doublait la mise et inscrivait son deuxième but du match d’une sublime tête après un corner bien frappé par Declan Rice.

Kane et Bellingham assurent

L’attaquant du Bayern répondait aussi présent après les débuts canons des autres stars du Mondial. On pensait alors voir l’Angleterre venir à la pause avec l’avantage au score. Mais dans les arrêts de jeu de la première période, à la 45e+5, c’est Petar Musa qui concluait un mouvement collectif somptueux à trois touches et crucifiait Pickford à bout portant. 2-2 à la pause. Un scénario totalement fou pour une première période à la hauteur de l’affiche. Le retour des vestiaires confirmait l’intensité de cette rencontre. Dès la 47e minute, Jude Bellingham redonnait l’avantage à l’Angleterre d’une frappe limpide, portant le score à 3-2. Les Three Lions, plus frais et plus tranchants dans le pressing, se créaient ensuite une multitude d’occasions et Livakovic, qui avait été peu sollicité jusqu’ici, enchaînait 6 arrêts entre la 45e et la 55e, dont une triple parade bluffante devant les attaquants anglais.

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On se demandait alors que les Three Lions n’allaient pas le regretter. Comme souvent dans les derniers instants d’un match aussi débridé, la Croatie avait retrouvé quelques couleurs en fin de rencontre. Pasalic avait obligé Pickford à se montrer décisif, Sucic aussi après un enchaînement de crochets spectaculaire dans la surface. Et les Vatreni ont poussé pour revenir dans le match face à une Angleterre qui semblait avoir calmé sa fougue du début de seconde période. Mais Thomas Tuchel, en multipliant les changements offensifs illustrant sa profondeur de banc (Saka pour Madueke, puis Rashford pour Gordon) avait anticipé ce sursaut. Et à la 85e minute, c’est ce sang neuf qui a fait la différence. Sur un beau mouvement initié côté droit par Saka, l’ailier anglais trouve Rashford de l’autre côté, qui ajuste une frappe hors de portée de Livakovic. 4-2. Un but qui mettait définitivement l’Angleterre à l’abri et qui douchait les derniers espoirs croates, sur l’un des rares contres tranchants de cette fin de match. Cette victoire 4-2 lance idéalement l’Angleterre dans ce Mondial, dans un groupe L qui comprend également le Ghana et le Panama. Pour la Croatie, la déception est réelle mais le match a montré que cette génération, malgré l’âge avancé de certains cadres, reste capable de rivaliser avec les plus grandes nations. Les Three Lions, eux, prennent une option sérieuse sur la première place du groupe.