PSG : Warren Zaïre-Emery prévient Lens !

Devant son public, le PSG n’a pas tremblé, ce samedi soir, pour terrasser le Stade Rennais (5-0), qui restait sur quatre victoires consécutives. Portés par sa jeunesse et le talent de Khvicha Kvaratskhelia, les Parisiens ont ainsi retrouvé leur deuxième place, à un petit point du RC Lens. Interrogé sur le rival lensois, Warren Zaïre-Emery a d’ailleurs prévenu les Sang et Or. «Ça nous oblige à être concentré tout le temps, on est derrière eux, on va aller les chercher», a notamment promis le Titi Parisien.

Et d’ajouter : «on essaye de toujours jouer de la même manière, peu importent les matches. On se prépare bien, on a gagné 5-0 et ça fait plaisir. On va bien passer la semaine pour être prêts mercredi (contre l’Athletic Bilbao en Ligue des champions). C’est toujours difficile de jouer des équipes comme Rennes qui viennent nous chercher et qui mettent de l’intensité».