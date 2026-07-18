Coupe du Monde 2026 : la France évite de peu une correction façon Waterloo contre l’Angleterre

La France et l’Angleterre se sont retrouvées au Hard Rock Stadium de Miami pour disputer la petite finale de la Coupe du Monde 2026, quelques jours après leurs éliminations en demi-finale. Les Bleus avaient été battus par l’Espagne (0-2), tandis que les Three Lions avaient été renversés par l’Argentine (2-1), laissant les deux sélections avec l’objectif de terminer la compétition sur une bonne note. Didier Deschamps avait largement remanié son équipe avec un système en 4-2-3-1 et Mike Maignan dans les cages, protégé par Malo Gusto, Ibrahima Konaté, Maxence Lacroix et Théo Hernandez en défense. Adrien Rabiot et Warren Zaïre-Emery formaient le duo du milieu, alors que Kylian Mbappé occupait la pointe de l’attaque avec Michael Olise, Rayan Cherki et Désiré Doué en soutien. De son côté, Thomas Tuchel avait également procédé à plusieurs changements avec une organisation en 4-1-4-1. Dean Henderson gardait le but anglais derrière Jarell Quansah, Ezri Konsa, Marc Guehi et Djed Spence. Declan Rice et Eberechi Eze étaient chargés de l’équilibre au milieu, tandis que Morgan Rogers évoluait plus haut derrière Ivan Toney, accompagné par Bukayo Saka et Marcus Rashford sur les ailes.

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Les Anglais avaient rapidement pris les commandes de la rencontre grâce à une entame beaucoup plus agressive. Après une récupération haute, Declan Rice avait profité d’une mauvaise transmission française pour filer dans l’axe et ouvrir le score d’une frappe rasante depuis l’extérieur de la surface qui avait surpris Mike Maignan (3e). Les Bleus avaient tenté de réagir avec Kylian Mbappé, mais sa frappe avait été contrée par Declan Rice (5e), avant que Rayan Cherki ne force Dean Henderson à intervenir sur une tentative dangereuse (11e). La France avait même cru revenir dans la partie lorsque Bukayo Saka avait trouvé le chemin des filets, mais son but avait été refusé pour une position de hors-jeu (12e). Malgré quelques situations françaises, l’Angleterre avait continué de faire mal en transition et avait creusé l’écart grâce à Ezri Konsa, qui avait repris de la tête un corner parfaitement tiré par Rice pour tromper Maignan (18e). Les joueurs de Didier Deschamps avaient ensuite essayé de se réveiller, avec une frappe enroulée de Mbappé passée juste à côté (23e), mais les difficultés défensives françaises avaient persisté. Bukayo Saka avait d’abord manqué une occasion face au gardien tricolore (36e), avant de finalement trouver la faille quelques instants plus tard sur un service de Marcus Rashford (37e). Totalement dépassés, les Bleus avaient encaissé un quatrième but juste avant la pause, Saka profitant d’une passe en profondeur d’Eberechi Eze pour inscrire un doublé d’une frappe croisée du gauche (45e+1). À la mi-temps, l’Angleterre menait largement 4-0 et la France semblait complètement hors du coup.

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Une dernière pour Deschamps très amère

Au retour des vestiaires, Didier Deschamps avait tenté de relancer son équipe avec plusieurs changements offensifs et défensifs. Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Lucas Digne et Dayot Upamecano avaient notamment fait leur entrée pour apporter davantage d’énergie (46e). Ces modifications avaient immédiatement transformé le visage des Bleus, qui avaient enfin retrouvé de l’intensité dans les duels. Dayot Upamecano avait sonné la révolte avec une récupération suivie d’une projection vers l’avant, permettant à Michael Olise de servir Kylian Mbappé dans la surface. Le capitaine français avait conclu avec sang-froid pour réduire l’écart (48e). La France avait continué d’y croire et avait multiplié les offensives, avec une frappe de Rabiot qui était passée à côté (51e), puis une nouvelle occasion d’Olise qui avait frôlé le poteau anglais (61e). Les Anglais étaient toujours dangereux, notamment avec Ivan Toney, mais les Bleus avaient repris confiance. Bradley Barcola avait ensuite relancé totalement le suspense en profitant d’un service de Mbappé pour repiquer dans l’axe et tromper Henderson du pied droit (54e). La rencontre était devenue complètement débridée, avec des occasions de chaque côté. Maignan avait maintenu les siens en vie en détournant une tête de Toney sur corner (59e), avant que les Français ne continuent de pousser. Finalement, Kylian Mbappé avait encore frappé en inscrivant un doublé après une combinaison rapide entre Dembélé et Olise, conclue avec précision dans la surface anglaise (66e). La France était alors revenue à 4-3 et tout le stade avait commencé à croire à une incroyable remontée. Dans une fin de match absolument folle, les deux équipes avaient continué à attaquer avec beaucoup d’envie.

La France avait cherché l’égalisation, mais elle avait manqué plusieurs occasions importantes, notamment par Michael Olise qui avait raté le cadre sur une reprise alors que le but semblait ouvert (81e), puis par Mbappé qui avait buté sur Henderson (84e). De son côté, l’Angleterre avait résisté aux assauts français tout en essayant de profiter des espaces laissés par les Bleus. Les Three Lions avaient obtenu un penalty après une faute de Malo Gusto sur Djed Spence dans la surface (85e). Bukayo Saka avait pris ses responsabilités et avait transformé la sanction en prenant Maignan à contre-pied pour redonner deux buts d’avance aux Anglais (87e) et s’offrir un triplé. Dans le temps additionnel, Ousmane Dembélé resauve l’honneur en ajustant Henderson (90e+6) mais Bellingham a retrouvé le chemin pour assurer l’avance (90e+7). Malgré une dernière tentative française, l’équipe de Thomas Tuchel avait conservé son avantage et s’était imposée (4-6) au terme d’un scénario spectaculaire. L’Angleterre avait donc remporté la troisième place de cette Coupe du Monde 2026 face à une France qui avait montré un tout autre visage en seconde période après avoir longtemps sombré. Les Bleus quittent la compétition avec des regrets pour la dernière de Didier Deschamps, tandis que la finale entre l’Espagne et l’Argentine allait désormais désigner le nouveau champion du monde.