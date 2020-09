Ligue 1 : Montpellier régale, Metz et Strasbourg gagnent enfin

Après le succès rennais d’hier soir face à Monaco (2-1) et la victoire aisée du Paris Saint-Germain sur le terrain de Nice (3-0), la quatrième journée de Ligue 1 se poursuivait avec le multiplex de 15h avec quatre rencontres au programme. Quatre matches concernant surtout le bas du tableau. A commencer par le duel opposant deux des trois seules équipes n’ayant inscrit aucun point en trois journées, Strasbourg et Dijon.

Défaits par Lorient, Nice et Saint-Etienne, les Alsaciens ont longtemps cru devoir partager les points à domicile face aux Bourguignons. Au final, Stefan Mitrovic est venu jouer le rôle de libérateur à la 80e minute (1-0). Quatre minutes plus tard, les hôtes ont réclamé un penalty sur Saadi mais l’arbitre n’a pas bronché. Suffisant quand même pour sceller la première victoire de la saison. De leur côté, les Dijonnais réalisent le même début de saison que l’an dernier avec quatre revers lors de leurs quatre premiers rendez-vous.

Première victoire de la saison pour Strasbourg et Metz

Autre équipe bloquée à 0 point, le FC Metz s’est arraché chez lui pour s’imposer. Et peut dire merci à Ibrahima Niane. Muet depuis la reprise, le Sénégalais a tout fait. Il a ouvert la marque à la 18e minute, avant de provoquer l’exclusion de Munetsi au retour des vestiaires. Et malgré l’égalisation rémoise signée Boulaye Dia, Niane a inscrit le but de la victoire à la 88e minute (2-1). Seizième du classement au coup d’envoi, Brest enchaîne une deuxième victoire consécutive après avoir battu Lorient dans le derby breton (3-2).

Enfin, après Rennes et Saint-Etienne, le MHSC confirme qu’il est bien l’une des équipes surprises de ce début de saison. Grâce à un festival de buts à la Mosson (doublé d’Andy Delort, Arnaud Souquet, Florent Mollet), les Héraultais ont étrillé Angers 4 buts à 1 et rejoignent l’ASSE en nombre de points (9) et sont donc troisièmes, juste devant Lens.

Résultat des matches de l'après-midi :

: 0-3 (Mbappé, Di Maria, Marquinhos) Brest - Lorient : 3-2 (Perraud, Mounié, Honorat pour Brest ; Herelle cdc, Monconduit pour Lorient)

Metz - Reims : 2-1 (Niane x2 pour Metz ; Dia pour Reims)

Montpellier - Angers : 4-1 (Delort x2, Souquet, Mollet pour le MHSC ; Bahoken pour Angers)

Strasbourg - Dijon : 1-0 (Mitrovic)

