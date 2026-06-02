PSG : Enrique Riquelme est venu toquer à la porte

En quête de renforts pour sa candidature à la présidentielle du Real Madrid, Enrique Riquelme a voyagé à Paris dans la journée de lundi. Il aurait ainsi discuté de l’arrivée d’un gros joueur du Paris Saint-Germain pour le Real, dans le cas où il soit élu président face à Florentino Pérez dimanche, comme l’explique El Confidencial.

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Après avoir confirmé la future arrivée de Rodri (Manchester City) ainsi que de Raul Gonzalez pour le poste de directeur sportif, l’homme d’affaires est toujours en quête de recrues potentielles pour convaincre les socios de voter pour lui. Mercredi, il devrait d’ailleurs donner un nouveau nom. Affaire à suivre.