Liverpool-PSG : la réaction à chaud d’Ousmane Dembélé

Le PSG a validé sa qualification en demi-finale de la Ligue des Champions pour la troisième saison consécutive, un record pour un club français, sur la pelouse de Liverpool. Au terme d’un match compliqué cependant, que le PSG aurait pu se rendre plus simple en concrétisant ses occasions à la première période. Il a finalement fallu attendre la 73e minute pour que le club de la capitale prenne l’avantage et se libère définitivement, à un moment où il souffrait de plus en plus.

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Et une fois de plus, c’est Ousmane Dembélé qui a plié l’affaire, en inscrivant un joli but du gauche. Avant de doubler la mise en fin de rencontre, sur un contre bien mené et bien terminé. Comme la saison passée, l’attaquant francilien a donc trouvé le chemin des filets à Anfield. Et c’est lui qui a hérité du trophée d’homme du match attribué par l’UEFA. « Ca fait longtemps que j’ai envie de montrer mon football, depuis la saison dernière. Chaque match je veux aider l’équipe, que ce soit sur un but, une passe décisive ou presser le gardien, j’essaie de donner le maximum pour le PSG, et puis voilà, j’espère faire une très bonne fin de saison, surtout qu’il y a des échéances importantes », a déclaré Dembélé à la fin de rencontre sur Canal+.

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Dembélé est satisfait

Mais Dembélé a aussi livré une analyse juste sur la rencontre. « Bien sûr, on est en Ligue des Champions, en quart de finale dans un stade comme ça, malgré la victoire 2-0, on savait que ça allait être difficile. Il n’y pas de match facile en Ligue des Champions, il faut souffrir pour aller au bout de cette compétition. En première période, on a eu des occasions, on a un peu maîtrisé le match en première, en deuxième, ça a été plus compliqué mais c’est normal c’est la Ligue des Champions. Sur la double confrontation, on ressort avec deux victoires, c’est très bien. »

Aucun but encaissé, quatre buts inscrits en deux matches contre Liverpool, le PSG a confirmé qu’il avait retrouvé son niveau de la deuxième partie de saison dernière. Avec un Dembélé efficace en meneur de troupe, un Kvaratskhelia virevoltant, un João Neves épatant, une charnière centrale solide et un Safonov qui confirme son nouveau statut de numéro 1. Sûr de ses forces, plein de confiance, Ousmane Dembélé et le PSG sont lancés dans leur nouvelle mission.