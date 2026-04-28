FIFA : le 77e congrès aura lieu au Maroc en 2027

Le 77e congrès électif de la FIFA, prévu en 2027, se tiendra au Maroc, selon les informations citées par RMC Sport. Cet événement sera particulièrement stratégique puisqu’il s’accompagnera de l’élection du président de la FIFA, avec une probable candidature de Gianni Infantino à sa propre succession.

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L’organisation de ce congrès au Maroc s’inscrit dans une dynamique plus large autour de la Coupe du Monde 2030, dont une partie sera organisée dans le Royaume aux côtés du Portugal et de l’Espagne. Elle confirme également le rôle grandissant du pays sur la scène footballistique internationale, après notamment l’organisation de la CAN 2025. Rabat devrait accueillir les délégations, même si le lieu exact de la réunion n’est pas encore définitivement arrêté.