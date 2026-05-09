OL : Endrick dévoile son onze de l’année en Ligue 1

Son arrivée en France a été fracassante. Barré par la concurrence au Real Madrid, Endrick a rejoint l’OL cet hiver sous la forme d’un prêt. De quoi métamorphoser les prestations de son équipe avec 8 buts et 7 passes décisives en 19 matches toutes compétitions confondues. Un bilan impressionnant qui donne forcément envie aux Gones de prolonger l’aventure du crack brésilien de 19 ans, qui n’a pas fermé la porte ces dernières semaines.

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En attendant de lever le voile sur son avenir, Endrick s’est livré à notre micro dans un exercice plus ludique. Interrogé par nos soins pour nous donner son onze de l’année en Ligue 1, le joueur prêté par le Real Madrid a livré une équipe très compétitive. Aux cages, son coéquipier Dominik Greif prend place. La défense est composée de Weah, Niakhaté, Marquinhos et Tagliafico. Au milieu de terrain, le crack de 19 ans a opté pour Vitinha, Tyler Morton et Corentin Tolisso. Enfin, il conclut avec une attaque composée d’Igor Paixao, Florian Thauvin et Ousmane Dembélé, qu’il met devant lui dans la hiérarchie.