Real Madrid : Alvaro Arbeloa se méfie de Benfica

Ce mardi, le Real Madrid se déplace à Lisbonne pour affronter Benfica en barrages de Ligue des Champions. Un rendez-vous important pour les Madrilènes qui doivent bien figurer dans la compétition pour ne pas subir un terrible affront. Et après la défaite face aux Benfiquistes en janvier dernier, Arbeloa se méfie de l’équipe portugaise comme il l’a confessé en conférence de presse lundi.

La suite après cette publicité

Suivez les barrages de l’UEFA Champions League sur CANAL+ ! Cliquez ici pour vous abonner et accéder aux matchs.

«Je sais parfaitement de quoi ils sont capables. Je l’ai déjà dit ici : même s’ils se présentaient avec leur équipe de jeunes, l’intensité serait maximale. Demain… même scénario. Ils sont capables de jouer encore mieux, et nous devons nous y préparer. Nous devons tous être conscients de ce qui nous attend. (…)On ne pense qu’à gagner. Notre objectif n’est pas seulement d’éliminer Benfica, mais de remporter la Ligue des champions. Passer ce tour n’est pas une question de revanche, mais d’atteindre notre objectif. L’une des équipes, de toute évidence, possède plus de talent individuel. Mais leur état d’esprit restera sensiblement le même qu’il y a trois semaines. Elles ont un leader qui donne le cap, dictant leur style de jeu et leur combativité. À partir de là, il y a quelques différences mineures. Mais ce sera une équipe très compétitive et redoutable. Et nous devons être prêts.»