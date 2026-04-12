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Toni Kroos est proche de revenir au Real Madrid !

Par Allan Brevi
1 min.
Toni Kroos au Real Madrid @Maxppp

Deux ans après son départ, le Real Madrid envisage sérieusement le retour de Toni Kroos, non pas comme joueur, mais au sein de sa structure sportive. D’après le quotidien AS, les discussions en interne à Valdebebas convergent vers une même idée : l’ancien milieu allemand pourrait apporter une réelle valeur ajoutée dans le développement du club. Son profil, son expérience et son intelligence du jeu sont perçus comme des atouts majeurs, au point que sa réintégration semble déjà actée dans les grandes lignes, même si son futur rôle reste encore à définir précisément.

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En effet, cette volonté est notamment portée par Florentino Pérez, avec qui Kroos entretient d’excellentes relations. Installé durablement à Madrid, où il a surtout lancé une académie de football, l’ancien numéro 8 n’a jamais réellement coupé les liens avec son ancien club. Son retour s’inscrirait donc dans une logique de continuité, après une carrière marquée par une sortie parfaite, conclue par une sixième Ligue des Champions. Affaire à suivre…

Pub. le - MAJ le
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