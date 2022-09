Real Madrid : les solutions pour remplacer Karim Benzema

La suite après cette publicité

Coup dur pour le Real Madrid. Karim Benzema va être absent pour quelques matchs selon les premières informations, et le Français va notamment manquer plusieurs rencontres majeures, comme ce derby madrilène le dimanche 18 septembre avant la trêve internationale. Carlo Ancelotti a quelques solutions, bien qu'aucune ne remplacera le Français en termes de qualité, de production et d'efficacité.

L'option Mariano

C'est simple : Mariano Diaz est le seul numéro 9 remplaçant de l'effectif madrilène. Les départs de joueurs comme Jovic et Borja Mayoral laissent cette position plutôt orpheline. Pendant tout l'été, bon nombre de supporters et d'observateurs ont souligné l'importance de recruter à ce poste. Le Real Madrid en a décidé autrement, et se retrouve maintenant dans une situation compliquée. Surtout que l'attaquant hispano-dominicain était considéré comme indésirable, n'entrant pas dans les plans du coach italien, ni de sa direction. Cette saison, il n'a pas encore joué la moindre minute. Autant dire qu'il semble difficile de le voir lancer dans le grand bain avec succès dès ce week-end !

Un faux neuf

L'option la plus probable aujourd'hui reste celle d'installer un des ailiers au poste de numéro 9. Une option déjà utilisée par le passé par le tacticien transalpin, et qui a plus ou moins fait ses preuves. Tout devrait donc se jouer entre Rodrygo, joueur mobile et plutôt à l'aise à la finition, et Eden Hazard, qui pourrait avoir là sa dernière opportunité pour briller, après sa bonne entrée en jeu à la place de Benzema face au Celtic mardi soir. Marco Asensio pourrait lui aussi prétendre à cette place, mais l'Espagnol est derrière le Belge et le Brésilien dans les plans de son entraîneur.

Piocher du côté du Castilla

Cet été, beaucoup de monde a parlé de Juanmi Latasa comme potentiel "renfort" pour l'équipe première. Mais l'attaquant du Real Madrid Castilla a finalement pris la direction de Getafe afin de grappiller du temps de jeu en Liga. D'autres joueurs des équipes de jeunes pourraient dépanner, à l'image de l'attaquant Iker Bravo, qui vient tout juste d'arriver en provenance du Bayer Leverkusen, et qui est considéré comme l'un des attaquants les plus prometteurs d'Espagne. Noel López, attaquant de 19 ans à qui on prête aussi un très bel avenir, pourrait également être une solution intéressante.

Une recrue de dernière minute ? Peu probable

Jusqu'à peu, les clubs de Liga avaient la possibilité d'enrôler un joker médical, comme l'avait fait le Barça avec Martin Braithwaite à l'époque. Ici, ça ne sera pas possible, tout simplement parce que la Fédération espagnole a supprimé cette règle. La blessure de Benzema ne peut de toute manière pas être considérée comme extrêmement grave. La seule possibilité pour les Merengues d'enrôler un nouveau joueur serait de faire appel au marché des joueurs libres. Et de ce côté là, il n'y a pas énormément de pistes très intéressantes pour eux, si ce n'est Diego Costa par exemple, ou Fernando Llorente et Graziano Pellè. Des joueurs qu'on aurait du mal à imaginer sous la tunique du Real Madrid il faut l'avouer.