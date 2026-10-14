PSG : l’interview d’après-match surréaliste d’Ousmane Dembélé

Le Paris Saint-Germain a signé un excellent résultat ce soir. Grâce à sa victoire sur le terrain de Manchester City (4-2), le club de la capitale a repris la première place du classement et a surtout idéalement préparé le choc de la semaine prochaine face au FC Barcelone. Et ce soir, Ousmane Dembélé en a profité pour rappeler qu’il était toujours aussi décisif en Ligue des Champions avec un nouveau but inscrit. Après ses prestations plus que mitigées avec l’équipe de France durant la Ligue des nations, le numéro 10 parisien a-t-il savouré sa réponse aux détracteurs ?

La suite après cette publicité

« On s’en fout complètement que les gens aient douté de nous. On n’est qu’en octobre, ce n’est que le deuxième match de Ligue des Champions, on reste concentrés. On sait que dans la première partie de saison, il faut être dans les clous et se préparer pour la suite. On a fait une bonne première période, en deuxième, c’était plus difficile parce qu’on s’est relâchés. Il ne fallait pas. On va retenir le positif », a-t-il répondu au micro de Canal+. Une réponse qui n’a pas suffi aux journalistes de la chaîne cryptée, qui l’ont relancé sur un éventuel désir de répondre à ses critiques après la trêve internationale.

«Je vais peut-être demander d’autres vacances si c’est possible »

Mais encore une fois, « Dembouz » a signé une réponse pleine d’humour. « Non, pas du tout. Il y a eu la trêve et je suis parti après en vacances. D’ailleurs, je vais peut-être demander d’autres vacances si c’est possible (rires). (…) On sait que l’équipe a beaucoup de qualités. C’était un bon match face à une belle équipe de City. On a eu vraiment énormément d’espaces, on a su très bien jouer, surtout en première mi-temps, on a vraiment été efficaces dans la surface. En deuxième, on s’est relâchés, et quand tu te relâches, tu le paies cash. »

La suite après cette publicité

Enfin, après un message de félicitations signé Samir Nasri, le Normand a encore assuré le spectacle. « Ça fait dix ans qu’on me critique, ça ne va pas changer ! Merci Samir, on sait ce que c’est. C’était un bon match. Je prends beaucoup de plaisir à jouer le mardi et le mercredi, surtout quand je reviens de vacances, c’est vraiment un plaisir. Oui, si c’est possible, jusqu’au mois de mars. C’est le coach qui décide (rires). » Ce soir, Dembélé a fait le show sur et en dehors du terrain !