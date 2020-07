CdF, CdL : la jauge de 5 000 personnes maintenue pour les finales

Le rêve va prendre fin pour Noël Le Graët. Le président de la Fédération Française de Football, qui insistait pour que la finale de la Coupe de France entre le PSG et l'ASSE se déroule devant au moins 25 000 spectateurs, devra se plier aux exigences gouvernementales. Selon les informations du Parisien, le football ne devrait pas déroger à l'interdiction des rassemblements de plus de 5 000 personnes. Si la FFF et la LFP espéraient obtenir une augmentation de la jauge maximale autorisée, le ministère des Sports aurait transmis aux instances des informations confirmant le maintien d'une jauge à 5 000 personnes pour les deux finales nationales.

Le Paris Saint-Germain, l'Olympique Lyonnais et l'AS Saint-Etienne devraient être informés de cette volonté ce vendredi. La présence de 5 000 personnes pour ces deux événements inclut les joueurs, les staffs et les personnels. A peine un millier de billets devraient être disponibles pour le grand public. Pour rappel, le PSG sera opposé à l'AS Saint-Etienne le vendredi 24 juillet en finale de la Coupe de France, puis l'Olympique Lyonnais en finale de la Coupe de la Ligue le 31 juillet. Les deux finales seraient tout de même maintenues au Stade de France.