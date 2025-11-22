Le Real Madrid et Vinicius Jr ont pris une énorme décision

Et si c’était l’acte final de ces dernières semaines, voir des derniers mois, difficiles. D’après les informations de AS ce matin, Vinicius Junior et le Real Madrid ont décidé de poursuivre l’aventure encore quelques années ensemble. Les deux parties sont d’accord pour prolonger le contrat de la star brésilienne, qui court actuellement jusqu’en 2027. Il y a donc urgence si le club espagnol ne veut pas voir partir le joueur sous la contrainte du au timing.

Les dernières discussions sont positives et un accord définitif semble se dessiner selon le média pro-madrilène, toujours bien informé sur le sujet. La Casa Blanca considère l’attaquant de 25 ans comme un atout précieux, en plus d’être l’un de ses ambassadeurs. Malgré son âge encore relativement jeune, il est déjà en train d’accomplir sa 7e saison dans la capitale. Il fait partie des meubles et comprend être une partie intégrante du club.

La relation s’est apaisée entre Vinicius et Xabi Alonso

La question de sa prolongation est tout de même un serpent de mer. Il y a 18 mois déjà, le sujet avait été mis sur la table, lorsqu’il avait réussi à hisser à nouveau le Real Madrid sur le toit de l’Europe. L’échec du Ballon d’Or est passé par là, et a charrié avec lui son lot de tensions. L’hiver dernier, l’ancien de Flamengo était à nouveau proche de prolonger, sans que le dossier aille jusqu’au bout. Il avait alors été question d’un départ.

Depuis un moment maintenant, l’Arabie saoudite souhaite en faire le porte-étendard de son championnat. À plusieurs reprises, il a été question d’une offre de 100 M€ au Real Madrid et de la proposition d’un contrat à 1 milliard d’euros étalé sur 5 ans. La relation compliquée avec Xabi Alonso depuis l’arrivée de l’entraîneur cet été n’a pas arrangé les choses mais désormais tout est apaisé entre les deux hommes. Vinicius sait que sa place au Real et un accord mettrait fin à toutes les rumeurs des derniers mois.