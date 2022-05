Manchester City : Pep Guardiola veut signer un énorme chèque pour Kalvin Phillips

La suite après cette publicité

Un nouvel échec. Même si les troupes de Pep Guardiola ont toutes les cartes en main pour remporter la Premier League, ce qui est déjà une sacrée performance surtout vu le niveau de Liverpool, difficile d'oublier cette nouvelle élimination en Ligue des Champions, en demies face au Real Madrid. Les Citizens devront donc attendre encore un an avant d'espérer enfin pouvoir remporter ce Graal européen tant attendu.

Et une chose est sûre, l'état-major du club mancunien met les moyens pour que la saison prochaine soit la bonne. Après avoir enrôlé Julian Alvarez, peut-être le meilleur joueur offensif évoluant sur le continent sud-américain actuellement, le leader de la Premier League a frappé un nouveau gros coup en recrutant Erling Haaland, qu'il n'est plus utile de présenter. L'effectif de la saison prochaine s'annonce donc encore meilleur que celui de cette saison, et d'autres noms commencent à sortir, comme celui de Marc Cucurella de Brighton.

Une option relativement abordable

Ce n'est pas tout. Selon les informations du Mirror, Pep Guardiola a l'intention de renforcer son entrejeu, surtout avec le départ acté de Fernandinho et l'avenir d'un joueur comme İlkay Gündoğan qui semble flou au moment où on écrit ces lignes. Le Catalan veut ainsi enrôler Kalvin Phillips, le milieu de terrain international anglais de Leeds United.

Une relégation de l'équipe aiderait logiquement à faire baisser le prix, qui est estimé à 60 millions d'euros, et Phillips est considéré comme une option réaliste, contrairement à Declan Rice par exemple dont le prix de transfert pourrait dépasser les 100 millions d'euros. Une chose est sûre, du moins selon le média, Phillips a déjà recalé Manchester United, ce qui ouvre la voie aux Skyblues...