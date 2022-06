Real : Eder Militao évoque le cas Kylian Mbappé

Interviewé par Marca, le défenseur central du Real Madrid, Eder Militao, est revenu sur le transfert avorté au Real de Kylian Mbappé. Le Brésilien de 24 ans a expliqué que le buteur du PSG était un grand joueur, qu’il respectait sa décision et que cette histoire n’avait pas fait réagir plus que ça le vestiaire madrilène.

« Contre le PSG on a vu que c'est un grand joueur, on le sait tous. Les gens disaient que c'était presque fini, qu'il irait au Real Madrid... Mais ensuite je ne sais pas ce qui s'est passé. C'était sa décision. Nous sommes restés calmes car nous avions fait notre part et ce n'était plus notre tour », a déclaré Militao au sujet du buteur français de 23 ans qui a finalement prolongé au PSG jusqu’en 2025.