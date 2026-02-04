Naples : Noa Lang règle ses comptes avec Antonio Conte

Recruté l’été dernier par le Napoli en échange de 25 M€, Noa Lang est apparu à 27 reprises (1 but, 2 passes décisives) sous le maillot des Partenopei, mais le Batave ne s’est jamais entendu avec son coach Antonio Conte. Les deux hommes se sont déjà envoyé quelques piques par médias interposés et le milieu offensif n’a pas manqué d’en remettre une couche depuis son départ en prêt à Galatasaray.

La suite après cette publicité

« Comment puis-je l’expliquer simplement ? Je ne m’entendais pas avec l’entraîneur. Laissons tomber. Je sais qu’aux Pays-Bas, vous pensez souvent que c’est de ma faute, mais un jour, tout sera révélé. Pour l’instant, j’ai beaucoup de respect pour le club avec lequel je suis sous contrat. J’ai de bonnes relations avec presque tout le monde au sein du club. Honnêtement, cela a pris un certain temps. La grandeur du club parle d’elle-même, mais je ne suis pas du genre à vouloir partir après seulement six mois. Neuf personnes sur dix ne voulaient pas que je parte. J’étais bien intégré dans le groupe, je m’entraînais bien tous les jours, mais quand je jouais, les gens disaient du mal de moi. Mais je n’étais pas du tout d’accord. En ce qui concerne le style de jeu, j’ai bien joué. Du moins, je le pense », a-t-il déclaré sur ESPN.