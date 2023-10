PSG : Kylian Mbappé aurait pété un plomb !

La suite après cette publicité

Le PSG réalise sa pire entame depuis le début de l’ère QSI en Ligue 1. Du moins, sur le plan statistique, puisque les Parisiens n’ont remporté que trois petits matchs sur les sept journées de championnat disputées jusqu’ici. Du jamais vu donc, même s’il est vrai qu’au final, les troupes de Luis Enrique ne sont qu’à deux points du leader, Brest au classement de L1. Tout comme il faut signaler que même si les résultats ne sont pas forcément au rendez-vous, l’équipe affiche quelques signes qui invitent à l’optimisme pour la suite de la saison.

On est donc - pas encore du moins - dans une situation de crise, et Luis Enrique n’est pour l’instant pas vraiment contesté. Bien au contraire ; beaucoup de supporters semblent ravis de ce que l’équipe montre pour l’instant, après un gros chamboulement estival et des départs et des arrivées dans tous les sens. Seulement, il y a un homme qui, selon la presse espagnole, n’est pas satisfait du tout. C’est Kylian Mbappé.

Il aurait ragé dans le vestiaire

Selon le média espagnol Defensa Central, l’attaquant tricolore aurait très mal digéré cette contre-performance sur la pelouse de Clermont (0-0) et était fou de rage dans le vestiaire, ne manquant pas d’afficher son mécontentement. Ce ne serait d’ailleurs pas la première fois cette saison que l’ancien de l’AS Monaco laisse transparaître sa frustration suite à un mauvais résultat sur le plan comptable, toujours selon le média.

Des informations à prendre avec des pincettes donc, mais qui conditionnent forcément l’avenir du joueur, toujours sous contrat jusqu’en 2024 à Paris. Pour l’instant, même s’il semble y avoir eu un petit rapprochement entre le clan Mbappé et la direction parisienne, une prolongation ne semble pas à l’ordre du jour et Florentino Pérez sait que d’ici 3 mois, il pourra officiellement commencer à discuter d’un contrat avec la star tricolore…