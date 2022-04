Serie A : Cagliari s'impose à domicile face à Sassuolo

Ce samedi à 12h30, Cagliari (17e) recevait Sassuolo (9e) pour le compte de la 33e journée de Serie A. La formation sarde, en rouge et bleu, débutait la rencontre en 3-5-2 alors que les Neroverdi, tout en blanc, étaient alignés en 4-2-3-1. Dans un début de match très disputé, les locaux mettaient une grosse pression sur le but de l'équipe d’Émilie-Romagne mais sans parvenir à faire la différence. Ils trouvaient finalement la faille juste avant de rentrer aux vestiaires : sur un bon centre de Razvan Marin venue de la droite, Alessandro Deiola reprenait de volée et trompait la vigilance de Consigli (42e, 1-0). Les Sardes pensaient même inscrire un second but mais la réalisation de Joao Pedro était refusée pour hors-jeu (45e). Cagliari rentrait logiquement aux vestiaires en menant au score (1-0).

La suite après cette publicité

En début de seconde période, Sassuolo se montrait un peu plus dangereux offensivement mais subissait toujours les assauts des Rossoblù, qui auraient pu rapidement faire le break mais Consigli s’interposait cette fois devant Joao Pedro (58e). Malgré les quelques incursions neroverde lors du second acte, Cragno gardait sa cage inviolée. Les hommes de Walter Mazzarri réussissaient ainsi à conserver leur avantage jusqu’au bout et s’imposaient sur ce score de 1-0. Grâce à ce succès important dans la course au maintien Cagliari reste 17e mais prend six points d’avance sur Venise (18e), Sassuolo est toujours 9e de Serie A, avant les autres matches de la journée.