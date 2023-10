Vinicius Junior remporte le Prix Sócrates 2023

Intronisé l’année dernière à l’occasion de la cérémonie du Ballon d’Or, le prix Socrates est destiné à récompenser les joueurs et joueuses engagés dans des projets sociétaux et caritatifs. Pour cette deuxième édition, ils étaient cinq à pouvoir prétendre à rafler le précieux sésame. Parmi eux figure Alex Morgan (San Diego), Asisat Oshoala (FC Barcelone), Marcus Rashford (Manchester United), Antonio Rüdiger et Vinicius Junior (Real Madrid).

Et c’est officiellement l’attaquant brésilien Vinicius Junior qui est récompensé pour avoir créé son propre institut, venant en aide aux enfants défavorisés de Rio de Janeiro et de ses environs. Pour rappel, la saison passée, Sadio Mané avait été récompensé pour son aide apporté à sa région, la Casamance au Sénégal, à travers le financement d’un nouvel hôpital ainsi qu’une école.