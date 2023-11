PSG : Luis Enrique suit Ousmane Dembélé depuis Rennes

S’il n’a toujours pas marqué cette saison et depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé ne perd pas confiance. Mardi soir, face à l’AC Milan en Ligue des Champions, l’ancien joueur du FC Barcelone aura l’opportunité de le faire. Pour lui, et pour son entraîneur avec qu’il s’entend très bien. Pour L’Équipe, l’ailier français a d’ailleurs révélé une anecdote croustillante sur Luis Enrique.

«On communique beaucoup. On se connaît depuis longtemps, car il voulait me faire venir à Barcelone quand j’étais encore à Rennes. Je lui ai dit, à l’époque, que j’allais signer à Dortmund mais c’est le premier contact que j’ai eu avec lui. C’est quelqu’un qui parle beaucoup avec ses joueurs, qui est très rigolo et qui attend beaucoup des joueurs comme moi», détaille Ousmane Dembélé à propos de son coach. «Avec nous, il est très tranquille, très simple, il fait beaucoup de blagues. Après, quand c’est sérieux, ce n’est pas la même chose», rajoute-t-il. Une belle entente entre les deux hommes qui se connaissent depuis plusieurs années, donc.

