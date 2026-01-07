Menu Rechercher
Trophée des Champions

OM : Balerdi sort du silence au sujet de son avenir

PSG Marseille Voir sur DAZN

Présent en conférence de presse face aux journalistes avant la rencontre face au PSG pour le trophée des champions au Koweït, le défenseur central de l’Olympique de Marseille, Leonardi Balerdi a notamment évoqué son avenir. En terre phocéenne depuis 2020, son futur est toujours au centre des discussions. L’Argentin reste hésitant, mais tout aussi fidèle : «Je ne sais pas. Oui, il y a beaucoup d’opportunités et beaucoup de joueurs qui prennent la décision de venir jouer en Arabie saoudite. Pour l’instant, je suis concentré sur le fait de jouer en Europe», a-t-il déclaré sans grandes perspectives.

Avec un volume de jeu au-dessus de la moyenne dans l’effectif de Roberto De Zerbi, l’arrière central est une ressource essentielle dans le onze aligné par le technicien italien malgré quelques blessures. Ses choix d’avenir sont encore incertains, pour le moment un classique l’attend loin de la Méditerranée avec un coup d’envoi prévu à 19h ce jeudi face au rival.

