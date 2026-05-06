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Ligue des Champions

PSG : les réseaux crient au scandale d’arbitrage

Par Arthur Leopole
1 min.
Bayern Munich 0-1 PSG Voir sur CANAL+

Après un match aller de grande qualité entre le PSG et le Bayern, les deux équipes se retrouvaient ce soir à l’Allianz Arena. À la mi-temps, ce sont les Parisiens qui rentrent aux vestiaires avec deux buts d’avance. Sur la double confrontation, ils mènent six buts à quatre. Mais ce qui a surtout marqué les internautes lors de cette première période, c’est la performance de l’arbitre : João Pinheiro. D’abord sur une situation litigieuse sur une main de Nuno Mendes, qui aurait pu occasionner un carton rouge pour le latéral portugais. Puis sur une relance de Vitinha qui vient heurter le bras de João Neves, et là encore, l’arbitre portugais n’a pas donné de penalty aux Bavarois. À voir si ces décisions auront un impact sur le résultat final.

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