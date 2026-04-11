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Serie A

Serie A : l’AC Milan giflée par l’Udinese

Par Jordan Pardon
1 min.
Massimiliano Allegri @Maxppp
Milan 0-3 Udinese

L’AC Milan joue à se faire peur en cette fin de saison, et les Rossoneri feraient bien de se méfier pour leur place en Ligue des Champions la saison prochaine. Ne pas y participer une seconde saison de suite serait tout simplement une catastrophe, même si cela reste, pour l’heure de la science-fiction. Cinq jours après leur défaite subie face à Naples (1-0), les hommes de Max Allegri ont pris la foudre à San Siro face à l’Udinese (0-3), une équipe irrégulière à souhait cette saison en Italie. La première mèche avait été allumée par l’excellent Arthur Atta après un numéro de Zaniolo.

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Le joueur formé à Rennes marquait dans un angle fermé, bien aidé par le pauvre Davide Bartesaghi, buteur contre son camp (27e, 0-1). Passeur sur le premier but, Zaniolo l’était aussi sur le second avec ce caviar déposé sur la tête d’Ekkelenkamp (37e, 0-2). En fin de rencontre, Arthur Atta sonnait le glas des espoirs milanais. Le milieu français de 23 ans fixait De Winter à l’entrée de la surface et fermait son pied façon Mbappé pour le 3-0 (71e). L’AC Milan peut même s’estimer heureuse que l’addition ne soit pas plus salée ce soir. Au classement, les Rossoneri restent 3es mais pourraient voir Côme et la Juventus revenir respectivement à 2 et 3 points. L’Udinese est 10e.

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