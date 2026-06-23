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Ligue 2 : Taïryk Arconte va s’engager avec Millwall

Par Sebastien Denis - Allan Brevi
1 min.
Taïryk Arconte @Maxppp

À 22 ans, Taïryk Arconte s’apprête à franchir un cap important dans sa jeune carrière. Auteur d’une saison très aboutie sous les couleurs de Rodez, l’attaquant guadeloupéen a été l’un des grands artisans du beau parcours du RAF, qui a terminé à une solide 5e place de Ligue 2. Avec 14 buts et 3 passes décisives, le natif des Abymes s’est imposé comme l’une des révélations majeures du championnat et a vu sa cote grimper en flèche, sa valeur étant désormais estimée à environ 3 millions d’euros. Il a d’ailleurs terminé dans le top 5 des meilleurs buteurs de Ligue 2.

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Sous contrat avec Rodez jusqu’en juin 2028, Arconte était logiquement très courtisé à l’approche du mercato estival, notamment par l’AJ Auxerre, ainsi que par plusieurs clubs étrangers. Mais comme nous vous le révélions sur notre site il y a quelques semaines déjà, l’attaquant a finalement tranché pour la suite de sa carrière : après avoir bouclé sa visite médicale, il va s’engager en faveur de Millwall, pensionnaire de Championship et qui a terminé troisième du championnat anglais. Une opération va permettre à Rodez de récupérer environ 3 millions d’euros.

Pub. le - MAJ le
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