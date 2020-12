Serie A : la Lazio s'offre Spezia Calcio et se replace

Pour le compte de la 10e journée de Serie A, la Lazio se déplaçait sur la pelouse d'un promu, le club de Spezia. Une rencontre durant laquelle la formation romaine a rapidement fait le travail. Bien lancé dans la profondeur par Sergej Milinkovic-Savic, Ciro Immobile rentrait sur la gauche de la surface et ajustait le gardien d'une frappe croisée (15e). Passeur, Sergej Milinkovic-Savic se muait en buteur en transformant un magnifique coup franc peu après la demi-heure de jeu (33e).

Finalement, c'est en deuxième période que Spezia a réagi. Percutant sur la droite, le Français M'Bala Nzola rentrait dans la surface et envoyait un missile au fond des filets (64e). Felipe Caicedo pensait mettre à l'abri la Lazio mais son but était refusé (74e). La Lazio mettait un autre but dans le temps additionnel via Andreas Pereira (90e +2) mais celui-ci était aussi refusé. Les Biancocelesti s'imposent 2-1 et grimpent à la septième place.

Le classement de la Serie A