PSG : Ferran Torres rend déjà fou le vestiaire

Cet été, Ferran Torres (26 ans) a quitté le FC Barcelone pour rejoindre le PSG. Là-bas, il a retrouvé Luis Enrique, un entraîneur qu’il apprécie et avec lequel il a un lien particulier puisqu’il a été un temps son gendre. Il a aussi retrouvé des joueurs espagnols ou croisés au Barça. Tout cela joue dans son intégration qui est pour le moment réussie aussi bien sur le terrain (5 buts en 4 matches) qu’en dehors.

La suite après cette publicité

Ce vendredi, Le Parisien est revenu sur le début d’aventure du champion du monde 2026, nommé par ailleurs pour le Ballon d’Or. Le média français explique qu’il a déjà été adoubé par le vestiaire, qui apprécie sa personnalité simple et attachante. Au PSG, on dit de lui : «il ne lui manque que la langue. Sinon, on dirait qu’il est là depuis deux ou trois ans.» Des propos qui en disent déjà beaucoup sur les premiers pas réussis de Torres à Paris.