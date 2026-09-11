PSG : Ferran Torres rend déjà fou le vestiaire
Cet été, Ferran Torres (26 ans) a quitté le FC Barcelone pour rejoindre le PSG. Là-bas, il a retrouvé Luis Enrique, un entraîneur qu’il apprécie et avec lequel il a un lien particulier puisqu’il a été un temps son gendre. Il a aussi retrouvé des joueurs espagnols ou croisés au Barça. Tout cela joue dans son intégration qui est pour le moment réussie aussi bien sur le terrain (5 buts en 4 matches) qu’en dehors.
Ce vendredi, Le Parisien est revenu sur le début d’aventure du champion du monde 2026, nommé par ailleurs pour le Ballon d’Or. Le média français explique qu’il a déjà été adoubé par le vestiaire, qui apprécie sa personnalité simple et attachante. Au PSG, on dit de lui : «il ne lui manque que la langue. Sinon, on dirait qu’il est là depuis deux ou trois ans.» Des propos qui en disent déjà beaucoup sur les premiers pas réussis de Torres à Paris.
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