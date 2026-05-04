Le Bayern Munich est déjà en panique avant de défier le PSG

Mercredi soir, tous les regards seront braqués sur l’Allianz Arena de Munich. Un stade qui sera le théâtre de la 1/2 finale retour de la Ligue des Champions entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain. Après un premier acte époustouflant au Parc des Princes, les spectateurs espèrent en avoir pour leur argent. D’autant que les billets pour la rencontre s’arrachent à prix d’or. Certains sont revendus pour des sommes folles sur le marché secondaire. Des prix allant de 1400 à 8000 euros étaient évoqués vendredi. Il est certain qu’aucun match de football ne mérite de dépenser un tel montant. Mais pour le choc entre les Bavarois et les Parisiens, certains risquent de faire des folies. Et si ce choc est comme lors des derniers matches des deux équipes, les propriétaires des précieux sésames verront des buts.

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Après en avoir collé 5 aux Allemands mercredi lors du match aller, le club français en a marqué 2 durant le week-end face à Lorient (2-2). De leur côté, les Munichois, qui en avait envoyé 4 au fond des filets de Matvey Safonov, en ont inscrit 3 lors du nul 3-3 samedi face à Heidenheim. Comme à leur habitude, les Allemands, dotés d’une puissance offensive de feu notamment avec le trio Luis Diaz-Harry Kane-Michael Olise, empilent les buts. Ce sera l’un de leurs atouts pour faire tomber Paris mercredi devant leur public. En revanche, la défense allemande ne rassure pas tellement. Certains éléments avaient déjà été pointés du doigt mardi dernier, à l’image de Manuel Neuer, Josip Stanisic ou encore Alphonso Davies.

La défense allemande inquiète sérieusement

Tout cela est très préoccupant, d’autant qu’il faudra être solide derrière face à une formation francilienne redoutable offensivement. Ce lundi, Kicker explique qu’une «avalanche de buts encaissés inquiète avant le match retour contre le PSG». La publication allemande poursuit : «après leur défaite 4-5 en France, les champions d’Allemagne doivent s’imposer par au moins un but d’écart pour arracher la prolongation. Ce serait d’ailleurs la première fois de l’histoire que le Bayern Munich parvient à renverser la situation en demi-finale de Ligue des Champions après avoir perdu le match aller. Avec une attaque composée d’Harry Kane, Michael Olise et Luis Diaz, les perspectives n’ont jamais été aussi prometteuses et leur confiance en eux aussi grande. Le nombre de buts encaissés – 11 lors des 3 derniers matches – est préoccupant, mais cela ne devrait pas entraîner de changement de style de jeu dans l’immédiat.»

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Kicker poursuit : «qui fera la différence dans les duels ? Si le Bayern échoue, il sera submergé par la vitesse d’Ousmane Dembélé ou de Khvicha Kvaratskhelia, comme au match aller. Avec son pressing haut et ses talents individuels, le Bayern Munich est bien trop fort pour n’importe quel adversaire de Bundesliga. Mais il montre aussi que les choses peuvent vite mal tourner en cas de manque de clarté. Marquer un but de plus que son adversaire n’est jamais acquis (…) Kompany alignera son onze de départ titulaire devant son public. La seule question qui demeure est de savoir si Alphonso Davies sera de nouveau titulaire ou si Konrad Laimer retrouvera sa place dans le onze de départ. L’avantage de l’Autrichien réside dans le fait que le PSG sera privé de la vitesse d’Achraf Hakimi, blessé, mais le sprinteur Davies pourrait être indispensable face à Désiré Doué.»

11 buts encaissés sur les 5 derniers matches

Le Bayern Munich a donc encore quelques hésitations, mais compte bien museler le PSG. Ce sera l’une des clés de la rencontre, tout comme le fait d’être efficace devant. Le directeur sportif du club, Max Eberl est persuadé que son équipe doit jouer sur ses forces, lui qui a répondu aux critiques concernant le nombre de buts encaissés par les troupes de Vincent Kompany. « On ne peut pas changer l’ADN fondamental d’une équipe, et on ne le souhaite pas, c’est ce qui explique notre succès. Et le match contre Paris mardi était, pour le dire franchement, absolument brillant ! C’est ce qui rend le football si spécial. Mais il est clair que nous devons marquer au moins un but de plus que notre adversaire mercredi. Et idéalement deux, pour nous qualifier. Mardi, les attaquants ont commis moins d’erreurs que la défense, ou peut-être même que certains milieux de terrain, n’en ont commis qu’une ou deux. C’était un match très ouvert. Je ne peux pas encore dire ce qui se passera mercredi. »

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Interrogé par SKy Germany, Lothar Matthäus, lui, estime que les Munichois ont tout pour gagner. « J’ai constaté la domination du Bayern, surtout dans les 20 à 25 dernières minutes. S’ils avaient mieux concrétisé leurs attaques, ils n’auraient pas dû perdre. Ils ont imposé leur jeu physique avec une grande force, comme à chaque match. À mon avis, ils sont aussi physiquement plus forts que le PSG, car ce dernier a défendu avec une énergie débordante. C’est pourquoi je pense que le Bayern – et je ne fais pas preuve de patriotisme, je constate simplement ce que j’ai vu cette saison – paraît plus solide. À domicile, avec ce soutien, ils ont également renversé la situation face au Real Madrid et se sont qualifiés. Je pense donc que le Bayern Munich remportera ce match et atteindra la finale à Budapest.» La parole sera à l’attaque mais aussi à la défense mercredi soir face à Paris.

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