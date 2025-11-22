PSG : Luis Enrique n’est pas inquiet pour Lucas Beraldo

Une nouvelle fois décevant face au Havre et crédité d’un 3,5 par la rédaction FM, Lucas Beraldo peine, toujours autant, à bousculer la hiérarchie au sein de la défense parisienne. Présent en conférence de presse après la victoire des siens (3-0), Luis Enrique a, toutefois, renouvelé sa confiance au Brésilien.

La suite après cette publicité

«Il y a des hauts et des bas pour tous les joueurs, je ne suis pas préoccupé, c’est le moment de gérer ça, les joueurs doivent avoir cette confiance, ce n’est pas facile de donner beaucoup de matchs à un joueur en ce moment mais c’est normal d’avoir ces moments dans une saison. Que ce soit Beraldo, Gonçalo, Mayulu, on peut faire mieux mais on a besoin de tout le monde pour gagner les titres qu’on veut gagner, je ne suis pas préoccupé».