Ligue des Champions

OM : la nouvelle sortie forte de Medhi Benatia

Par Tom Courel
1 min.
Medhi Benatia et Roberto De zerbi @Maxppp
Club Bruges 3-0 Marseille

L’OM coule à petit feu en Europe. Abattu face à Bruges lors de la dernière journée de phase de groupe de Ligue des Champions hier (3-0), les propos relayés par l’ensemble de la troupe olympienne ont été très claires. Par ailleurs, Medhi Benatia, le directeur sportif du club, a pris la parole à la fin du match. Ses positions ont été franches, mais le message passé semble aussi brutal que l’élimination : « j’espère qu’il y aura des conséquences. J’espère que les joueurs vont se poser des questions. La Coupe de France, on veut aller la chercher. Mais si on se pointe avec l’équipe de ce soir contre Rennes, on va en prendre 5 », a-t-il déclaré au micro dans l’After Foot.

Éliminé dans les derniers instants de la soirée, l’OM a pourtant cru à un barrage jusqu’au bout. Benatia a d’ailleurs souligné la prestation de quelques joueurs motivés, qui auraient malgré tout pu changer la donne face à Bruges : « je ne mets pas tout le monde dans le même cas, il y en a qui se sont battus, il y en a certains qui ont mouillé le maillot. J’attends les mecs un peu plus connectés. Il y a des joueurs à 250 matchs, 300 matches, et ce sont eux que j’attends. On a une saison à finir, une coupe à chercher », a-t-il lancé.

