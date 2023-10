Real Madrid : Carlo Ancelotti l’a mauvaise contre l’arbitre

Un point, c’est ce qu’aura récolté le Real Madrid samedi face à Séville (1-1). Après une longue trêve internationale, les Merengues se rendaient en Andalousie pour une affiche épique. À l’arrivée, la rencontre n’a pas déçu. Échauffourées, embrouilles, faits de jeu mais surtout décisions arbitrales litigieuses, le menu était copieux pour cette 10e journée de Liga. Surtout pour Carlo Ancelotti qui s’est montré très en colère après la rencontre, lui qui a pointé du doigt l’arbitre pour avoir notamment refusé deux buts à son équipe (Valverde et Bellingham).

«Je pense que l’arbitre a tout bien compris, il a joué un match de grande qualité», raconte l’entraîneur italien dans un premier temps. «Êtes-vous ironique ?», lui rétorque-t-on, «non non, je suis sérieux. Mais oui, j’étais ironique. L’ironie est la seule option. Si je dis ce que je pense, on va me suspendre pour beaucoup de matchs», conclu le Mister. Une nouvelle fois déçu et lassé par l’arbitrage en Espagne, qui a annulé plus de buts au Real Madrid qu’à n’importe quelle équipe depuis l’ajout du VAR, Carlo Ancelotti était tendu en zone mixte. Prochain rendez-vous pour la Casa Blanca : Braga mardi soir en Ligue des Champions.