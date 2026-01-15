CAN 2025, Maroc : le Nigéria crie au scandale

Dimanche, le Sénégal et le Maroc disputeront la finale de cette CAN 2025. Les Lions de la Teranga auront l’occasion de s’offrir une deuxième étoile, après avoir sorti l’Egypte en demi-finale (1-0) grâce à un but de Sadio Mané. De son côté, le pays hôte a dû aller jusqu’aux tirs au but pour sortir le Nigéria en finale, mais est arrivé là où tout le monde l’attendait, en bonne partie grâce à son héros Yassine Bounou.

Et encore une fois dans cette CAN 2025, il y a des critiques liées à l’arbitrage dans un match du Maroc. Cette fois, c’est le Ghanéen Daniel Laryea qui était au sifflet. Sa nomination avait déjà fait parler avant le match, puisque le Ghana et le Nigéria se livrent une certaine rivalité sur la scène africaine. S’il n’y a pas forcément eu de grosses actions litigieuses, les Nigérians se plaignent d’un arbitrage qui, tout au long de la partie, aurait favorisé le Maroc selon eux. Et ce, via des petites décisions ou une certaine permissivité vis-à-vis des Lions de l’Atlas. Les médias nigérians mettent par exemple en avant un jaune à Calvin Bassey, qui, selon eux, était pourtant victime d’une faute, et qui fera manquer le match pour la troisième place au joueur de Fulham.

Les Nigérians l’ont mauvaise

« C’est trop flagrant l’arbitre. Nos garçons doivent rester calmes. Il y a quelque chose de louche qui est fait ici », s’est emporté Pooja Media, journaliste qui compte plus de 900.000 followers sur X. « Cet arbitre est complètement incompétent », a de son côté indiqué JJ Omojuwa, autre personnalité importante au Nigéria. « Chaque décision qu’il a prise a été en faveur des Marocains, ce qui a affecté la performance des Super Eagles, même si les décisions n’ont pas eu d’effet direct sur le match. Oui, on s’attendait à ce que les locaux aient les décisions qui relèvent du 50-50 en leur faveur grâce à l’avantage du terrain, mais l’arbitrage de Laryea était une honte pour le football africain », va jusqu’à écrire le média nigérian Pulse Sports. Des critiques et des accusations qui, bien évidemment, n’engagent que ceux qui les formulent.

« Je pense qu’on a bien joué. Notre défense était incroyable, je suis fier de l’équipe. Le coach nous a dit qu’il était fier. On a perdu aux penaltys, ça fait mal, c’est une loterie, aujourd’hui nous n’avons pas gagné. Mais je voulais dire une chose, l’arbitrage était épouvantable, je ne dis pas qu’on a perdu à cause de ça, mais il a pris de très mauvaises décisions et ça fait très mal de voir qu’on a des arbitres comme ça dans des grands matchs comme celui-ci », s’est de son côté emporté le joueur Bright Osayi-Samuel, qui a tout de même souhaité bonne chance au Maroc pour la finale. Quoi qu’il en soit, le Maroc confirme son statut de place forte du football africain et les joueurs nigérians assisteront, peut-être, au sacre des Lions de l’Atlas devant leur télévision…