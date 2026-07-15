Les coupables de l’équipe de France désignés, le choc Angleterre-Argentine enflamme la planète

La France a trouvé ses coupables

« Tout ça pour ça », résume L’Équipe, en référence à une attaque annoncée comme la meilleure du tournoi, mais totalement passée au travers au moment le plus important. De Kylian Mbappé à Ousmane Dembélé, en passant par Michael Olise et Bradley Barcola, toutes les stars offensives des Bleus sont passées à côté de leur rendez-vous. Olise et Dembélé incarnent particulièrement ce naufrage historique avec des statistiques faméliques et un déchet technique inhabituel qui a annihilé le jeu français. Même les entrées de Désiré Doué et de Rayan Cherki n’ont pas suffi à réveiller une équipe sans imagination, qui a cruellement manqué de précision dans le dernier geste. Tout au long de ce Mondial, les médias ont gonflé la tête des Bleus, ce n’est pas un melon que l’on a créé chez nos Français, mais une pastèque. Une faillite collective au pire des moments qui offre toutefois un premier grand chantier au futur sélectionneur pressenti, Zinédine Zidane. Dans les autres coupables de ce match, on parle aussi de Lucas Digne a vécu un véritable « naufrag »e face à l’Espagne. Fébrile d’entrée, il commet une faute d’inattention fatale dès la 20e minute en fauchant Lamine Yamal, offrant le penalty de l’ouverture du score à la Roja. Crédité d’un terrible 2/10, il a ensuite complètement coulé en seconde période avant d’être logiquement remplacé par Theo Hernandez à la 73e minute. Le Figaro parle de ses coupables : « Olise en échec, Digne à la faute, Mbappé et Dembélé impuissants ». Enfin, La Provence parle d’un Didier Deschamps a raté le coche.

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Le monde entier attend Argentine-Angleterre

L’autre grand sujet du jour, c’est évidemment l’affiche entre l’Argentine et l’Angleterre. Outre-Manche, Daily Mirror affiche sa confiance avec un sobre, mais puissant : « Vous pouvez le faire ! ». En Espagne, AS présente ce rendez-vous comme « un classique parmi les classiques ». Car cette confrontation dépasse largement le cadre du football. Entre la guerre des Malouines, la Main de Dieu de Maradona en 1986 ou encore l’expulsion de David Beckham en 1998, chaque duel entre les deux nations ravive une rivalité historique. Sur le terrain, tous les regards seront tournés vers Lionel Messi, qui défie les Three Lions pour la première fois de sa carrière en Coupe du monde, et Jude Bellingham, leader d’une Angleterre qui rêve de retrouver la finale. Un choc qui promet d’enflammer toute la planète football.

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Le secret de Messi pour briller à 39 ans

Pendant que la France panse ses plaies, Lionel Messi continue d’impressionner. L’Équipe consacre un large dossier au capitaine argentin et dévoile les coulisses de sa longévité exceptionnelle. À 39 ans, la Pulga affiche une condition physique remarquable, fruit d’une préparation méticuleuse, d’une gestion parfaite de ses efforts et d’une hygiène de vie revue au fil des saisons. Avant ce Mondial, le champion du monde s’est notamment préparé en Floride avec Rodrigo De Paul afin d’être prêt pour l’enchaînement des matches. Une méthode qui porte ses fruits puisque Messi compte déjà huit réalisations dans cette Coupe du monde et arrive lancé avant la demi-finale face à l’Angleterre.