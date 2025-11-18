Menu Rechercher
Commenter
Matchs Amicaux

Brésil : Carlo Ancelotti dévoile pourquoi Lucas Paquetá a tiré le second penalty

Par Josué Cassé
1 min.
@Maxppp
Brésil 1-1 Tunisie

Tenu en échec par la Tunisie (1-1) ce mardi soir du côté de Lille, le Brésil a, pourtant, eu l’occasion de l’emporter en fin de rencontre. Accroché dans la surface, Vitor Roque a, en effet, obtenu un penalty. Alors que les différents observateurs s’attendaient à voir Estevão, buteur sur penalty en fin de première période, se saisir du ballon, c’est finalement Lucas Paquetá qui a été choisi pour transformer la sentence.

La suite après cette publicité

Malheuresement pour la Seleção, l’ancien Lyonnais a totalement manqué sa tentative. Après la rencontre, Carlo Ancelotti a logiquement été questionné sur cette séquence et le sélectionneur brésilien a clarifié les choses. «Paquetá est le tireur du penalty. Quand le deuxième penalty est arrivé, j’ai pris cette décision parce que je pensais enlever un peu de pression sur Estêvão, et Paquetá tire généralement très bien», a expliqué l’ex-coach du PSG. Une décision contestable au regard du match réalisé par la pépite de Chelsea…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Matchs Amicaux
Brésil
Carlo Ancelotti
Lucas Paquetá

En savoir plus sur

Matchs Amicaux Matchs Amicaux
Brésil Flag Brésil
Carlo Ancelotti Carlo Ancelotti
Lucas Paquetá Lucas Paquetá
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier