Brésil : Carlo Ancelotti dévoile pourquoi Lucas Paquetá a tiré le second penalty

Tenu en échec par la Tunisie (1-1) ce mardi soir du côté de Lille, le Brésil a, pourtant, eu l’occasion de l’emporter en fin de rencontre. Accroché dans la surface, Vitor Roque a, en effet, obtenu un penalty. Alors que les différents observateurs s’attendaient à voir Estevão, buteur sur penalty en fin de première période, se saisir du ballon, c’est finalement Lucas Paquetá qui a été choisi pour transformer la sentence.

Malheuresement pour la Seleção, l’ancien Lyonnais a totalement manqué sa tentative. Après la rencontre, Carlo Ancelotti a logiquement été questionné sur cette séquence et le sélectionneur brésilien a clarifié les choses. «Paquetá est le tireur du penalty. Quand le deuxième penalty est arrivé, j’ai pris cette décision parce que je pensais enlever un peu de pression sur Estêvão, et Paquetá tire généralement très bien», a expliqué l’ex-coach du PSG. Une décision contestable au regard du match réalisé par la pépite de Chelsea…