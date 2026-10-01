Cristiano Ronaldo accueilli par des supporters à son arrivée à Madrid

Cristiano Ronaldo est arrivé à Madrid dans la nuit de mercredi à jeudi, quelques heures après avoir quitté prématurément le rassemblement de la sélection portugaise. L’avion transportant la star de 41 ans s’est posé dans la capitale espagnole vers 1h20, avant que l’attaquant ne quitte l’aéroport une vingtaine de minutes plus tard à bord d’une voiture immatriculée au Portugal. Une douzaine de supporters sont parvenus à pénétrer dans une zone privée de l’aéroport en profitant de l’entrée d’un véhicule. Ils ont alors accueilli Ronaldo par des cris et des applaudissements, tout en tentant de le prendre en photo. Le Portugais a ensuite rejoint son domicile madrilène.

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💣 IMAGEN @elchiringuitotv | CRISTIANO YA ESTÁ EN MADRID.



🚨 Así ha sido su llegada tras abandonar la expedición de Portugal. pic.twitter.com/fEUUn1v2RS — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 1, 2026

Cette arrivée intervient dans un contexte particulièrement tendu autour de Cristiano Ronaldo. Resté sur le banc contre la Norvège (2-1) après avoir longuement été envoyé à l’échauffement par Jorge Jesus, le quintuple Ballon d’Or a décidé de quitter le rassemblement malgré une tentative de médiation du président de la Fédération portugaise, Pedro Proença. « En temps voulu, je dirai la vérité à tous les Portugais sur les raisons qui m’ont motivé à quitter l’équipe nationale », a annoncé Ronaldo sur Instagram. Il ne participera donc pas à la rencontre face au Danemark, pour laquelle Jorge Jesus a annoncé vouloir de nouveau titulariser Gonçalo Ramos.