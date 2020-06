Juventus : Simone Muratore vendu à l'Atalanta

Pensionnaire de la réserve de la Juventus, Simone Muratore (22 ans) s'est engagé en faveur de l'Atalanta Bergame en échange d'un chèque de 7 millions d'euros (payable en quatre ans), comme annoncé par la Vieille Dame ce lundi par le biais d'un communiqué. La durée du contrat du milieu de terrain italien rentré en jeu contre Lecce (4-0), vendredi dernier, n'a en revanche pas été spécifiée.

La suite après cette publicité

«L'Atalanta représente une grande opportunité pour moi et j'ai l'intention de donner le meilleur de moi-même pour rendre la confiance que le club m'a montrée en me tendant la main. Je suis vraiment heureux de porter ce maillot. Maintenant, j'ai hâte de pouvoir commencer à travailler avec M. Gasperini et mes nouveaux coéquipiers», a déclaré Simone Muratore sur le site officiel de la DEA.