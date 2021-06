L'AC Milan garde sa porte ouverte pour 4 joueurs

Après une saison 2020-2021 très longue, avec notamment cette belle deuxième place en Serie A derrière l'Inter, l'AC Milan voit les choses en grand cet été. De retour en Ligue des Champions dans quelques mois après avoir joué la Ligue Europa lors du précédent exercice (élimination en 8es de finale par Manchester United), les Rossoneri vont devoir se renforcer pour être encore plus compétitifs. Et le mercato estival a déjà bien commencé pour la formation italienne.

En plus de la signature de Mike Maignan pour environ 15 millions d'euros, l'AC Milan a réussi à conserver Fikayo Tomori, qui était prêté par Chelsea, en sortant 28M€. Mais le club italien ne compte pas s'arrêter là. Hakim Ziyech (Chelsea), Burak Yilmaz (LOSC), Roman Yaremchuk (La Gantoise) ou encore Robin Gosens (Atalanta Bergame) : l'AC Milan a encore plein de rêves. Malheureusement, il va falloir vendre avant pour faire de nouvelles folies, et avoir des comptes un peu plus sains.

Objectif 50M€ ?

Dans son édition du jour, La Gazzetta dello Sport fait le point sur le mercato milanais, surtout concernant les départs. Et le quotidien au papier rose sort quatre noms. Comme révélé depuis quelques jours, l'ancien Dogue Rafael Leão plaît à plusieurs écuries dont l'Olympique de Marseille. Un départ n'est pas forcément d'actualité mais si une offre de 25M€ arrive sur leur table, les dirigeants rossoneri ne feront pas de calculs. Mais ce n'est pas le seul joueur pour lequel Milan étudiera les propositions.

Derrière, le média italien explique que le Norvégien Jens Petter Hauge est aussi un candidat au départ, mais seulement pour 15M€. Et Wolfsburg semble intéressé. Enfin, Rade Krunic (27 ans, milieu) et Samu Castillejo (26 ans, ailier) figurent également dans cette liste. Le but de l'AC Milan est simple : récupérer environ 50M€ rapidement pour ne pas voir un trou dans les finances après les recrutements de Maignan et Tomori. Même si derrière, il risque d'y avoir d'autres arrivées pour renforcer l'effectif de Stefano Pioli.