Ligue 1
Joseph Kalulu signe à Angers
1 min.
@Maxppp
Après deux ans du côté de Pau en Ligue 2 où il s’est révélé, Joseph Kalulu (21 ans) s’apprête à découvrir à son tour la Ligue 1. Le benjamin des 4 frères vient de signer en faveur d’Angers pour 4 saisons.
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Joseph Kalulu est Angevin ! 🆕— Angers SCO (@AngersSCO) August 19, 2026
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«En rejoignant Angers SCO, il vient renforcer le secteur défensif et poursuivre sa progression avec l’ambition de découvrir la Ligue 1 sous les couleurs Noir&Blanc», écrit le communiqué. Le club angevin a déboursé environ 2 M€ dans le transfert du latéral droit.
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