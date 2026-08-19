Joseph Kalulu signe à Angers

Après deux ans du côté de Pau en Ligue 2 où il s’est révélé, Joseph Kalulu (21 ans) s’apprête à découvrir à son tour la Ligue 1. Le benjamin des 4 frères vient de signer en faveur d’Angers pour 4 saisons.

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«En rejoignant Angers SCO, il vient renforcer le secteur défensif et poursuivre sa progression avec l’ambition de découvrir la Ligue 1 sous les couleurs Noir&Blanc», écrit le communiqué. Le club angevin a déboursé environ 2 M€ dans le transfert du latéral droit.