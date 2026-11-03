Daniel Riolo promet le pire à l’OM

L’OM a retrouvé des couleurs en Ligue 1 avec quatre victoires consécutives face à Troyes, Angers, Le Havre et Toulouse (2-0). Une série qui a permis aux hommes de Bruno Genesio de sortir de la spirale négative et de remonter à la sixième place. Mais cette embellie ne convainc pas totalement Daniel Riolo. Dans l’After Foot sur RMC, le journaliste reconnaît que les Marseillais ont « écarté la peur », tout en s’interrogeant sur les véritables progrès de l’équipe : « je ne suis pas sûr que tous les problèmes soient résolus. Je n’arrive pas à savoir si des choses ont été résolues. »

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Riolo estime toutefois que le retour d’un climat plus serein constitue déjà un signal positif : « on a écarté la peur et ce n’est pas rien. » Il reste en revanche très inquiet avant le déplacement sur la pelouse du Bayer Leverkusen. Après trois défaites en autant de journées dans la compétition, l’OM s’apprête à passer un nouveau test que l’éditorialiste annonce particulièrement difficile : « S’ils ne prennent pas cher à Leverkusen, je serais quand même très surpris. » Un avertissement sévère malgré la dynamique retrouvée en championnat.