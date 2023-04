Man City-Arsenal : les pronos de la rédaction

Cette fois, on y est ! Après une saison complètement dingue, c’est une finale de rêve qui se profile entre Manchester City, 2e, et Arsenal, 1er. Les Gunners ont caracolé en tête durant presque toute la saison, mais pourraient tout perdre lors de leur déplacement prévu mercredi soir à l’Etihad Stadium. Car Manchester City surfe sur une superbe dynamique pour grignoter son retard, alors qu’Arsenal a perdu des plumes ces dernières semaines.

On dit souvent que le football est impitoyable. Eh bien, Arsenal est en train de l’apprendre à ses dépens depuis trois semaines en Premier League. Les Gunners, qui attendent de voir leur équipe préférée remporter un titre de champion d’Angleterre depuis la mémorable saison des Invincibles, sont en train de tout gâcher et leurs espoirs de terminer 1ers du championnat ne tiennent désormais plus qu’à un fil. La faute, peut-être, à une trop grosse pression inhabituelle pour la bande de Mikel Arteta, qui reste parmi les plus jeunes du Royaume de Sa Majesté. Arsenal, qui n’a plus gagné depuis le 7 août 2016 en championnat contre Manchester City, reste sur 7 défaites de rang à l’Etihad. Il faut remonter au 15 janvier 2015 pour retrouver trace d’un succès rouge et blanc à City… Les qualités offensives de l’actuel leader de Premier League sont bien réelles, et les filets d’Ederson devraient trembler pour le choc que tout le monde attend, mais les Cityzens, qui tournent à une moyenne de 3,33 buts par match à domicile cette saison en championnat, sont impitoyables.



Pas besoin d’adaptation pour Erling Haaland. Arrivé cet été du Borussia Dortmund à Manchester City, le buteur norvégien de 22 ans a vite crevé l’écran et a empilé les buts avec une grande facilité. C’est simple, il compte 48 réalisations en 42 rencontres dont 32 buts en Premier League et 12 en Ligue des Champions. Des chiffres impressionnants et qui ne cessent d’augmenter sur les dernières semaines. En pleine forme, le natif de Leeds reste sur des doublés contre Southampton (4-1) et contre Leicester (3-1) lors des deux précédentes journées de Premier League. D’ailleurs, si Erling Haaland marche sur l’eau, il peut devenir seul meilleur buteur de l’histoire de la Premier League (depuis le passage à 20 clubs) avec une nouvelle réalisation puisqu’il partage cette distinction avec Mohamed Salah (2017/2018). Voir le Norvégien marquer une nouvelle fois comme lors de la phase l’aller (3-1) et surtout dans un match clef de la saison n’aurait donc rien d’une surprise compte tenu de sa dynamique mais aussi de celle de son équipe. D’autant plus que l’ancien du Borussia Dortmund a marqué au moins 12 doublés (2 buts ou plus) depuis le début de la saison. En général, avec Erling Braut Haaland, la foudre peut tomber deux fois au même endroit. Arsenal est prévenu.



Une victoire à l’Etihad Stadium relèverait du miracle pour Arsenal. Voici ce que déclarait Jamie Carragher, désormais consultant pour Sky Sports. Amoureux des paris les plus dingues – quelques combinés passés ont d’ailleurs donné le sourire à ma banquière – je vous embarque, aujourd’hui, dans ma folie. Celle d’un passionné de football prêt à utiliser le ballon rond pour anéantir le poids de l’inflation. Alors certes, Arsenal fait peur. Certes, Manchester City semble inarrêtable. Mais pourquoi ne pas tenter cette cote à 5,20 où les Gunners terrasseraient, dans leur jardin, les Skyblues de Pep Guardiola. Après deux défaites en autant de confrontation face aux Mancuniens cette saison, le défi est immense mais pour passer une soirée hors du temps le 26 avril, cela passe par une légère prise de risque. Légère car n’oublions pas que la formation londonienne reste leader de Premier League et dispose d’une attaque de feu (77 buts inscrits depuis le début de l’exercice 2022-2023). Il n’y a point de génie sans un grain de folie, assurait Aristote. Amis philosophes, il est temps de rendre crédule ce bon vieux Jamie !



