La grande émotion de José Mourinho après le décès de Jesús de Miguel

Le monde du football est toujours sous le choc après le décès de Jesús de Miguel, mort ces dernières heures des suites de son terrible contact avec Jesus Owono lors de la rencontre de 2e division espagnole entre le CD Tenerife et Andorra FC. La fédération espagnole a suspendu ses compétitions jusqu’au 6 novembre, le temps du deuil. Interrogé en conférence de presse sur ce tragique accident survenu sur un terrain, José Mourinho est apparu très marqué par le sujet.

La suite après cette publicité

«C’est quelque chose de très bouleversant pour le monde en général. Alors imaginez pour le monde du football, pour des gens comme nous qui sommes chaque jour sur les terrains, réagit l’entraîneur du Real Madrid, particulièrement ému. C’est dur, c’est triste. Toutes nos pensées vont à la famille et aux amis du joueur décédé. Je pense aussi que cela doit être un moment très, très, très compliqué pour l’autre joueur impliqué dans cette situation. C’est triste pour tout le monde.»