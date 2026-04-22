Vahid Halilhodizic et Nantes sont abattus après la gifle reçue face au PSG

Il y avait un tout petit peu d’espoir, et encore. Ces dernières semaines, le climat autour du FC Nantes est délétère, voire anxiogène. Il faut dire que le mythique club français se dirige plus que jamais vers la Ligue 2. Et si les années précédentes, les choix douteux de la présidence incarnée par Waldemar Kita avaient été sauvés par un pompier de service en fin de saison (souvent Antoine Kombouaré), cette fois le miracle n’a pas eu lieu pour la formation nantaise. Depuis le retour de Vahid Halilhodzic (73 ans) sur le banc, le club n’a pas du tout redressé la barre. Au contraire.

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Après le cruel match nul de ce week-end face à Brest entraînant la lourde suspension du coach bosnien par la même occasion, le FC Nantes, avant-dernier du championnat, s’en allait défier le PSG au Parc des Princes avec très peu d’ambitions comptables. Et cela n’a pas loupé. Face à une équipe parisienne trop forte, les Nantais n’ont pu que constater l’écart de niveau avec cette large défaite (3-0). Et preuve que rien ne va cette saison, les coéquipiers d’Anthony Lopes ont été plombés par un penalty cruel dès le début du match signalé par le VAR. Ce même VAR qui a annulé l’égalisation nantaise dans la foulée pour une position de hors-jeu.

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Des faits de jeu contre le FC Nantes

Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. C’est globalement le discours tenu par l’ancien portier de l’OL en zone mixte après la rencontre. «Il y a de la déception car on était venu avec l’intention de venir faire un résultat ici. Après, ça a été compliqué parce qu’après 10 minutes, il y a ce penalty ultra-logique pour une main évidente (ironie). À partir de là, je ne vais pas dire que le plan de jeu tombe à l’eau mais presque. On a essayé de se défendre avec nos armes, on aurait mérité de marquer un peu mais c’est comme ça. Ce n’est pas mon tempérament de jeter l’éponge alors qu’il reste des points et que mathématiquement, le maintien est possible. Le jour où ça ne sera plus le cas, je vous le dirai. Aujourd’hui, il y a la VAR qui est présente; ça se joue sur très peu de choses. L’outil est là donc il faut faire avec. On pensait vraiment égaliser et continuer à faire ce qu’on faisait de bien. Après ça, il a fallu se remettre la tête à l’endroit et ce n’est pas facile.»

Un discours qui est dans la continuité du coach Vahid Halilhodzic, qui est apparu dépité d’abord au micro de Ligue 1+ puis en conférence de presse. «Je pensais m’arrêter avec le football. Nantes m’a appelé pour 2 mois, je pensais aider. Malheureusement, aujourd’hui, c’est presque fini. On va continuer à espérer mais je suis tellement triste pour Nantes et les supporters. Si on descend, j’espère que le club remontera le plus vite possible. Je suis vraiment triste, c’est dur de vivre ça. Je n’ai jamais vécu ça de ma carrière, depuis mon arrivée, tout est contre nous. Si j’étais arrivé un mois avant, peut-être que ça aurait changé pas mal de choses. Cette situation est inacceptable. Pourquoi c’est arrivé ? Je ne vais rien dire ce soir. On a joué contre la meilleure équipe du monde. Quand le PSG joue contre Liverpool, c’est de la rigolade. Avec cette équipe, le PSG sera champion d’Europe et champion du Monde même. »