Le Bayern Munich s’offre Ismael Saibari pour 55 M€

Isamel Saibari vit un rêve éveillé. Avec la sélection du Maroc, le milieu offensif de 25 ans a déjà marqué trois buts et disputera les huitièmes de finale au Canada. En club, il sort d’une très belle saison avec le PSV (19 buts, 9 passes décisives en 37 matches). De quoi lui offrir les portes d’un géant d’Europe. Dernièrement, nous vous révélions qu’un accord avait été trouvé avec le Bayern Munich.

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Arrivé en équipe de jeunes du PSV en 2020, le natif de Terrassa vient de s’engager en faveur des champions d’Allemagne. «Le Bayern Munich a recruté Ismaël Saibari (25 ans) en provenance du PSV Eindhoven. Le milieu offensif, actuellement avec le Maroc à la Coupe du Monde en Amérique du Nord, rejoindra Munich après le tournoi. Saibari a signé un contrat jusqu’au 30 juin 2031 et portera le numéro 34», peut-on lire dans le communiqué publié par le Bayern.

Un transfert juteux pour le PSV

Pour s’offrir Saibari, les Munichois ont dû sortir un beau chèque. 55 M€ ont été nécessaires pour convaincre le PSV de lâcher sa pépite. Désormais lié avec la formation bavaroise jusqu’en 2031, Saibari va pouvoir terminer sa Coupe du Monde l’esprit libéré. De son côté, le Bayern Munich n’a pas caché sa satisfaction.

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𝙉𝙚𝙬 𝙗𝙖𝙡𝙡𝙚𝙧 𝙛𝙤𝙧 𝙩𝙝𝙚 𝙗𝙖𝙙𝙜𝙚 ✨🔴



Introducing Ismael Saibari. pic.twitter.com/XCdRAScZEI — FC Bayern München (@FCBayern) July 1, 2026

« Nous sommes ravis d’avoir recruté Ismaël Saibari, l’un des attaquants les plus prometteurs de cette Coupe du Monde, pour le FC Bayern. Ce type de transfert ne se fait pas sur un coup de tête, mais bien grâce à une planification minutieuse : le facteur déterminant a été notre intérêt précoce pour lui, car nous étions conscients de son potentiel et avons pu lui offrir un avenir concret au sein du club dès le départ. Ismaël Saibari apportera une qualité et une imprévisibilité supplémentaires à notre jeu offensif », a confié le directeur sportif Max Eberl.