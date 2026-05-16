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AFC Champions League

LdC AFC 2 : Al-Nassr battu par le Gamba Osaka en finale

Par Kevin Massampu
1 min.
Cristiano Ronaldo Al-Nassr @Maxppp

Encore raté pour Cristiano Ronaldo et Al-Nassr. Opposé au Gamba Osaka en finale de la Ligue des Champions Asiatique 2, le club saoudien a été battu sur la plus petite des marges (0-1), ce samedi. Le Turc Deniz Hümmat a été l’unique buteur de cette rencontre, permettant au club japonais de remporter la compétition pour la première fois de son histoire.

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#ACLElite | #ACLTwo
𝗙𝗧 | 🇸🇦 Al Nassr 0️⃣-1️⃣ Gamba Osaka 🇯🇵

From Osaka to the continental immortality. Gamba Osaka are crowned #ACLTwo champions at the end of a historic night!

#ACLTwoFinal | #NSRvGAM
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Quant aux partenaires de Cristiano Ronaldo, c’est une nouvelle finale perdue. Depuis son arrivée en Arabie Saoudite, le Portugais n’a remporté que la Coupe arabe des Clubs Champions en 2023. Il aura toutefois l’occasion, le 21 mai prochain, de soulever son premier trophée majeur avec Al-Nassr, en l’occurrence le championnat de Saudi Pro League. Avant l’ultime journée, la formation de Jorge Jesus occupe la première place du classement avec deux points d’avance sur Al-Hilal et n’aura besoin que d’un match nul contre le Damac FC pour remporter le championnat national.

Pub. le - MAJ le
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