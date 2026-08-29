Le FC Barcelone a trouvé l’alternative à Julian Alvarez

Le FC Barcelone semble avoir trouvé son alternative à Julián Álvarez sans avoir à recruter un autre avant-centre. D’après le quotidien espagnol Sport, le club catalan pourrait définitivement installer Raphinha dans le rôle de numéro 9 si l’attaquant de l’Atlético de Madrid ne rejoint pas la Catalogne. Une option loin d’être improvisée, puisque Hansi Flick travaille depuis plusieurs mois sur cette nouvelle utilisation du Brésilien.

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En effet, Raphinha bénéficie surtout de la confiance totale de son entraîneur, séduit par sa mobilité et sa capacité à participer au jeu offensif. Son rendement sous Flick plaide également en sa faveur : 55 buts en deux saisons sous les ordres de l’Allemand, auxquels s’ajoutent ses trois réalisations depuis le début de cet exercice. Le Barça aurait donc choisi de miser sur une solution déjà présente dans son effectif plutôt que de se précipiter sur un autre attaquant axial.