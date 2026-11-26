OM : Bruno Genesio justifie les absences de Weah et Kondogbia
Quatre jours après son immense faux pas à domicile contre Le Mans en championnat (2-3), l’Olympique de Marseille va tenter de se relancer contre le Levski Sofia, ce jeudi en Ligue Europa. Pour cette affiche face à la formation bulgare, actuelle 10e du classement de la phase régulière, Bruno Genesio devra faire sans son capitaine Timothy Weah, ni Geoffrey Kondogbia.
Au micro de Canal+, l’ancien entraîneur de Lille a répondu aux interrogations entourant l’absence de ces deux tauliers de l’effectif marseillais. « Lors du dernier entraînement pour Kondogbia, et l’avant-dernier pour Weah, ils ont ressenti des douleurs musculaires. Donc, ils ne sont pas aptes pour ce soir. On ne prend pas de risques. Il y a quand même des petites blessures qui les empêchaient de toute façon de jouer ce soir », a expliqué Genesio. Après son succès précieux à Leverkusen (0-1), le 5 novembre dernier, l’OM va tenter d’accrocher un deuxième succès en C3 cette saison.
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