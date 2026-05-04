OM : Julien Fournier a passé un entretien pour le poste de directeur sportif

L’Olympique de Marseille vit une fin de saison sous très haute tension. Lourdement défait sur la pelouse du FC Nantes (3-0) ce samedi, le club marseillais, seulement 7e de Ligue 1 à deux journées de la fin du championnat, a vu ses chances de décrocher un ticket pour la prochaine Ligue des Champions réduites à néant. Outre l’urgence de redresser la barre sur le terrain, l’OM poursuit également sa profonde restructuration interne. Après l’arrivée de Stéphane Richard en tant que nouveau président des Phocéens, le recrutement d’un directeur sportif est devenu la priorité absolue, Medhi Benatia s’apprêtant à quitter ses fonctions en fin de saison.

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Pour mener à bien cette mission cruciale, la direction a mandaté l’agence Excel Sports Management, chargée de repérer le candidat idéal et de soumettre une liste de noms à Stéphane Richard. L’entourage de Frank McCourt précise d’ailleurs que, comme pour tous les choix engageants pour le club, le président, le propriétaire et le conseil de surveillance seront étroitement impliqués dans la décision finale. La prospection tourne à plein régime, mais la tâche n’a rien d’une sinécure face aux nombreuses hésitations des directeurs sportifs présents sur le marché.

L’OM a en effet multiplié les échecs ces dernières semaines. Paul Mitchell (ex-Monaco) a décliné, tout comme George Syrianos. L’actuel directeur sportif de Nottingham Forest, véritable référence mondiale à son poste, a repoussé les avances marseillaises. Malgré plusieurs rencontres, le Greco-allemand a été refroidi par le flou financier et le manque de clarté sur sa future marge de manœuvre. Quant à Cristiano Giuntoli (ex-Juventus), bien qu’intéressé par le projet, il reste ardemment courtisé par Newcastle et l’AS Roma.

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Julien Fournier très chaud pour prendre le poste de directeur sportif

Face à ces complexités, une autre option, jugée extrêmement crédible en interne, prend de plus en plus d’épaisseur, celle de Julien Fournier. Le dirigeant français, excité par la perspective de revenir à l’OM, présente l’immense avantage de connaître le contexte marseillais sur le bout des doigts, lui qui a occupé le poste de secrétaire général du club de 2004 à 2009 durant la période faste de l’ère Pape Diouf, dont il était très proche. Il a par la suite passé onze ans à l’OGC Nice, en tant que directeur général puis directeur du football, jusqu’en 2022 avant de passer très brièvement par Parme durant quelques mois.

Réputé pour être un travailleur de l’ombre d’une grande rigueur et un redoutable négociateur, il possède une grande expérience et connaît très bien les arcanes du football français. Selon nos informations, une réunion a d’ores et déjà eu lieu entre le principal intéressé et les responsables de la quête du successeur idéal de Benatia. Un entretien qui se serait parfaitement bien passé. À l’aube d’un mercato estival qui s’annonce charnière pour l’institution, le nouveau visage du projet marseillais pourrait bien avoir un fort accent de déjà-vu…